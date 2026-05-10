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Pint of Science, dal 18 al 20 maggio la divulgazione torna in tre locali del centro storico

Pint of Science, dal 18 al 20 maggio la divulgazione torna in tre locali del centro storico

Generico maggio 2026

Genova. Dalle neuroscienze alla cosmologia, dalla medicina personalizzata ai limiti dell’informatica: torna dal 18 al 20 maggio a Genova “Pint of Science”, il festival internazionale di divulgazione scientifica che porta ricercatrici e ricercatori nei pub cittadini per incontrare il pubblico in modo informale e accessibile.

L’edizione genovese 2026 coinvolgerà tre locali del centro storico – Kowalski, Dall’Orso Public House e Trattoria delle Erbe – con incontri gratuiti dedicati ai temi più attuali della ricerca contemporanea.

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