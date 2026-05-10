Pint of Science, dal 18 al 20 maggio la divulgazione torna in tre locali del centro storico

Genova. Dalle neuroscienze alla cosmologia, dalla medicina personalizzata ai limiti dell’informatica: torna dal 18 al 20 maggio a Genova “Pint of Science”, il festival internazionale di divulgazione scientifica che porta ricercatrici e ricercatori nei pub cittadini per incontrare il pubblico in modo informale e accessibile.
L’edizione genovese 2026 coinvolgerà tre locali del centro storico – Kowalski, Dall’Orso Public House e Trattoria delle Erbe – con incontri gratuiti dedicati ai temi più attuali della ricerca contemporanea.