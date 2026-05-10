Piogge sparse per tutta la domenica. Poi resteranno le nuvole

Cielo molto nuvoloso per tutta la giornata. Le zone interne vedranno piogge intermittenti, moderate al mattino e deboli tra pomeriggio e sera. Sulla costa, attesi rovesci moderati in mattinata, poi nuvoloso. I venti soffieranno da moderati a deboli, prevalentemente dai quadranti orientali. Le temperature minime si attesteranno sui 14 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 17 gradi. Previsioni a cura di meteospezia.com
L’articolo Nave Vespucci è salpata per il Nord America: “Senza equipaggio sarebbe un corpo vuoto” proviene da Città della Spezia.