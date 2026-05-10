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Piogge sparse per tutta la domenica. Poi resteranno le nuvole

Piogge sparse per tutta la domenica. Poi resteranno le nuvole

Pioggia sulla città

Cielo molto nuvoloso per tutta la giornata. Le zone interne vedranno piogge intermittenti, moderate al mattino e deboli tra pomeriggio e sera. Sulla costa, attesi rovesci moderati in mattinata, poi nuvoloso. I venti soffieranno da moderati a deboli, prevalentemente dai quadranti orientali. Le temperature minime si attesteranno sui 14 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 17 gradi. Previsioni a cura di meteospezia.com

L’articolo Nave Vespucci è salpata per il Nord America: “Senza equipaggio sarebbe un corpo vuoto” proviene da Città della Spezia.

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