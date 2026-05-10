Riviera Film Festival, il dramma tedesco Karla vince l’edizione 2026

Sestri Levante. Il coraggio di una dodicenne che sfida il silenzio e le convenzioni della Germania degli anni Sessanta conquista il Riviera International Film Festival 2026. A vincere la decima edizione della rassegna di Sestri Levante è Karla, film della regista tedesca di origine greca Christina Tournatzès, premiato come miglior pellicola internazionale.
Ispirato a una storia vera, il film racconta la vicenda di una bambina di 12 anni che nella Monaco di Baviera del 1962 trova la forza di denunciare in tribunale le violenze subite dal padre.