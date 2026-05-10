‘Santa’: Madonna della Rosa, festeggiato il 250° anno dell’Incoronazione

Da Franco Borlenghi “Santa Magazine” (testo e foto)
Domenica, si sono concluse le celebrazioni dedicate alla Madonna della Rosa, a Santa Margherita. Quest’anno, edizione speciale della ricorrenza, essendo giunti al duecentocinquantesimo anniversario dall’Incoronazione.
Purtroppo le non favorevoli condizioni meteo, hanno un po’ disturbato l’evento, con una fastidiosa pioggerella che lo ha accompagnato nel corso del pomeriggio.
La celebrazione, infatti, prevedeva la processione con la statua della Madonna lungo le strade della città, accompagnata dalle autorità e dalla musica della Filarmonica cittadina. La cosa, comunque, è stata tranquillamente risolta, con le cerimonie raccolte all’interno della bellissima Basilica Sammargheritese
Presenti tra il numeroso pubblico, autorità civili cittadine, con il sindaco Guglielmo Caversazio e militari. La messa, è stata celebrata da don Luca Sardella, affiancato da don Valerio Traverso e, come ospite, don Sirti, già, anch’egli, parroco di Santa Margherita.
La parte liturgica della cerimonia, con la Madonna, purtroppo rimasta a riposo nella sua preziosa nicchia, si è poi conclusa con la benedizione delle rose di tutti i colori, messe a disposizione della cittadinanza.
Ovviamente, come in ogni festa cittadina, che si rispetti, anche una parte più “venale”, con la presenza in piazza Caprera, di diverse bancarelle di commercianti, ahimè anch’esse disturbate dalla pioggia.