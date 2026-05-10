Savona al Salone del Libro di Torino: Federico De Caroli porta “L’Onirista”. Ma non è l’unico savonese

Savona. C’è un filo che collega Savona al Salone del Libro di Torino. Da diversi anni, infatti, la presenza della Liguria e dei suoi autori è solitamente garantita all’interno degli stand regionali e degli editori indipendenti liguri.

Ma quest’anno quel filo è ancora più tangibile grazie alla presenza, per tutta la durata del Salone (dal 14 al 18 maggio) dell’autore savonese Federico De Caroli, da tutti conosciuto come Deca. Il suo romanzo “L’Onirista” è stato selezionato dalla commissione editoriale del Salone per essere presentato e venduto ufficialmente.

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