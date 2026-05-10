Sestri: con Silvio Soldini cala il sipario su uno straordinario Riviera Film Festival

Dall’ufficio stampa del Riviera International Film Festival

Giornata finale al Riviera International Film Festival, dove cresce l’attesa per la cerimonia di premiazione al convento dell’Annunziata che, fra poche ore, svelerà tutti i vincitori di questa decima edizione. E proprio l’Annunziata è stata teatro, in mattinata, della masterclass di Silvio Soldini, reduce dal successo dei David di Donatello dove il suo ultimo film, Le assaggiatrici, ha ottenuto ben tredici nomination e i premi per la migliore sceneggiatura, il miglior trucco e il riconoscimento della giuria dei giovani.

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