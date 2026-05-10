Sestri: Riviera film festival, ultimo atto; ecco i nomi dei vincitori

Da ufficio stampa Riviera International Film Festival

Il coraggio di una ragazzina di dodici anni che, nella Monaco di Baviera del 1962, trova la forza di compiere un gesto impensabile per il suo tempo: presentarsi in tribunale e denunciare le violenze del padre. È la storia di Karla, film vincitore del Riviera International Film Festival 2026 diretto dalla regista tedesca di origine greca Christina Tournatzès. Ispirato a un caso reale, il film segue la forza ostinata di una bambina che rivendica il diritto di essere creduta e costringe gli adulti a decidere da che parte stare.

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