A Laigueglia arrivano i “custodi delle tartarughe marine”: al via i corsi per “Tarta-volontari”

Laigueglia. Laigueglia si prepara a diventare una roccaforte per la tutela della biodiversità marina. Con l’avvicinarsi della stagione estiva, l’associazione “Delfini del Ponente” di Imperia ha annunciato l’apertura delle iscrizioni per i nuovi corsi di formazione dedicati ai volontari che desiderano impegnarsi nel monitoraggio delle tartarughe marine.
L’iniziativa risponde a una necessità sempre più concreta: negli ultimi due anni Laigueglia è stata prescelta dalla specie Caretta caretta per la deposizione delle uova.