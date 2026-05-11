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A Laigueglia arrivano i “custodi delle tartarughe marine”: al via i corsi per “Tarta-volontari”

A Laigueglia arrivano i “custodi delle tartarughe marine”: al via i corsi per “Tarta-volontari”

Generico maggio 2026

Laigueglia. Laigueglia si prepara a diventare una roccaforte per la tutela della biodiversità marina. Con l’avvicinarsi della stagione estiva, l’associazione “Delfini del Ponente” di Imperia ha annunciato l’apertura delle iscrizioni per i nuovi corsi di formazione dedicati ai volontari che desiderano impegnarsi nel monitoraggio delle tartarughe marine.

L’iniziativa risponde a una necessità sempre più concreta: negli ultimi due anni Laigueglia è stata prescelta dalla specie Caretta caretta per la deposizione delle uova.

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