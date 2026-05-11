A Noli torna il Concorso di Eloquenza del Lions Club

Noli. La parola torna al centro del dibattito giovanile. Venerdì 15 maggio 2026, alle ore 17:00, la prestigiosa Sala Consiliare del Comune di Noli farà da cornice alla finale della 23ª edizione del Concorso di Eloquenza. L’iniziativa, ormai un appuntamento storico per il territorio, è organizzata da Antonio Rovere per conto del Lions Club Spotorno, Noli, Bergeggi e Vezzi Portio. L’iniziativa si avvale del patrocinio del Comune di Noli ed è sotto l’egida del Lions International.

Nato da un’idea dello stesso Antonio Rovere, il concorso si pone l’obiettivo di valorizzare la capacità dei giovani di esporre le proprie idee con chiarezza, efficacia e trasporto emotivo di fronte a una commissione di valutazione.

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