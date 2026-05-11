Alpini, bilancio in chiaroscuro per gli esercenti genovesi: sotto accusa gli stand e le chiusure

Genova. Tre giorni di festa, tutto esaurito negli alberghi, una grande area pedonale che ha lasciato più d’una suggestione per il futuro, un impatto economico stimato in decine di milioni di euro. Tutti contenti per l’adunata degli alpini a Genova? Non proprio: è un bilancio in chiaroscuro quello degli esercenti genovesi, divisi tra chi è riuscito a sfruttare l’occasione per fare affari d’oro e chi invece ha registrato addirittura una pesante contrazione rispetto agli incassi di un normale weekend di maggio.

“Nelle vie principali della città abbiamo lavorato bene – spiega Paolo Barbieri, direttore di Confesercenti Genova – ma in molte zone del centro storico e del Quadrilatero c’è stata sofferenza. Le aspettative erano ben diverse e non sono state rispettate. Al porto antico è andata bene per la Vespucci, ma non per l’Adunata”.

» leggi tutto su www.genova24.it