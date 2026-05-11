Basket Over 55, Alassio ospita il campionato nazionale Veterani dello Sport

La città di Alassio si prepara ad accogliere il Campionato Nazionale dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, Associazione Benemerita del CONI, dedicato al basket Over 55, in programma nelle giornate del 15, 16 e 17 maggio presso il Palaravizza in via San Giovanni Battista, 31.

L’evento è organizzato dalla sezione alassina UNVS “Pino Zucchinetti” e patrocinato dall’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio. Si svolge in collaborazione con GE.S.CO, CONI Savona, Libertas Liguria, Pallacanestro Alassio e fa parte del progetto “I DO SPORT” di Sport e Salute e UNVS nazionale.

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