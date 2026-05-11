Chiavari: auto si ribalta dopo incidente; ragazza liberata dai vigili del fuoco

Incidente stradale a Chiavari alle 14.20 alla rotatoria tra le via Kasman e Marconi. Una ragazza di 21 anni è rimasta prigioniera nell’anitacolo. A liberarle sono immediatamente intervenuti dalla vicina sede i vigili del fuoco coasdiuvato dai dai soccorritori della Croce Verde Chiavarese. La paziente è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna. Presente per gli adempimenti del caso gli agenti della polizia locale

Sempre a Chiavari poco dopo le 18 in via Piacenza 18:22:51 una scooterista 62enne è rimasta coinvolta in un incidente . Soccorsa dai militi della Croce Verde Chiavarese e trasportata al pronto soccorso di Lavagna. Sono intervenuti i carabinieri di Chiavari.

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