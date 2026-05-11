Si sono tenuti ieri gli esami per le cinture nere, 1° e 2° Dan, nella sede della Federazione sportiva italiana Karate Toscana. Tra gli atleti chiamati a dimostrare le proprie capacità e abilità nei kata e nel kumite erano presenti anche due ragazzi della Csks di Castelnuovo Magra, Giorgia Scuotto e Dennis Maggio, allenati dal maestro Calogero Amico. Scuotto ha concluso un anno intenso superando l’esame finale con un’ottima votazione e aggiudicandosi la cintura nera 1° Dan; esame brillantemente superato anche per Maggio, che ha conseguito il 2° Dan della cintura nera.

Gli allievi del maestro Amico aspettano gli interessati nel pomeriggio di sabato 16 maggio al Centro sportivo di Castelnuovo Magra, alla festa dello sport, per mostrare le tecniche di base del karate shotokan.

L’articolo Cinture nere 1° e 2° Dan, esami superati per Giorgia Scuotto e Dennis Maggio del Csks di Castelnuovo proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com