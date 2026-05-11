Cooperazione Territoriale Europea: presentati a Genova i risultati dei progetti Interreg per il territorio ligure

Genova. Si è tenuto oggi, presso la Sala del Consiglio Metropolitano di Palazzo Doria-Spinola, il convegno “Una Peonia per l’Europa”, a cura di Regione Liguria, Anci e Città Metropolitana di Genova. L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di illustrare l’innovazione e i traguardi raggiunti dai progetti di Cooperazione Territoriale Europea Interreg nel territorio ligure.

Il titolo dell’evento trae ispirazione dal progetto PoLaRecCE (Interreg Central Europe), coordinato dal Comune di Cairo Montenotte, che ha visto la piantumazione di peonie su suoli degradati come simbolo di rigenerazione ambientale e recupero del territorio.

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