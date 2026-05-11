Crovara: “Fontane parco giochi ripristinate: quando le segnalazioni vengono ascoltate, la città dimostra di saper funzionare”

“A seguito della petizione presentata dai genitori per segnalare lo stato di degrado e la mancanza d’acqua alle fontane del parco giochi dei giardini pubblici, l’amministrazione è intervenuta per risolvere il problema”: lo riferisce in una nota la consigliera comunale Gabriella Gina Crovara, che rivolge un ringraziamento al geometra Paolo Antiga, responsabile degli operai del Comune della Spezia e a tutta la squadra operai “per il lavoro svolto nell’interesse dei bambini e delle famiglie che frequentano il parco”.

“Il geom. Antiga, dopo le verifiche effettuate, ha accertato che Acam, in occasione dei lavori svolti in Viale Italia, aveva chiuso gli allacci idrici a servizio del parco giochi dei giardini pubblici di V. Le Mazzini. A seguito di sopralluogo, il geometra ha disposto l’immediata esecuzione degli scarichi e l’installazione dei rubinetti alle tre fontane esistenti, ripristinando così la piena funzionalità dell’area. Da oggi le tre fontane del parco giochi dei giardini pubblici sono nuovamente in funzione”, dice ancora Crovara. “Quando le segnalazioni dei cittadini vengono ascoltate e si traducono in interventi concreti, la città dimostra di saper funzionare”, conclude l’esponente di Italia viva.

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