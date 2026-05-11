Dopo gli alpini a Genova, la suggestione: “E se si pedonalizzasse il centro?”

Genova. “Il centro senza macchine… non è bellissimo?”. È una delle frasi che, con varie declinazioni, si sono sentite o lette più volte, per la strada, al bar, sui mezzi pubblici o sui social, nella settimana dell’Adunata nazionale degli alpini che si appena conclusa.

Le ordinanze di viabilità che non pochi grattacapo hanno creato per chi si doveva spostare tra la Foce, Carignano, Albaro e il Quadrilatero, per impegni personali, per tornare a casa, per lavorare o effettuare consegne, e soprattutto per chi doveva spostare macchina o scooter e trovare una soluzione alternativa in una città cronicamente scarsa di aree per la sosta. Ebbene, quelle stesse ordinanze hanno trasformato il centro in una gigantesca isola pedonale.

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