Giovane sequestrato e rapinato dopo aver messo un annuncio su una app di incontri: 25enne patteggia quasi 5 anni

Genova. Ha patteggiato la pena di 4 anni e 8 mesi di carcere il 25enne romeno accusato insieme a un minorenne di aver rapinato e sequestrato un 28enne genovese che aveva messo un annuncio su un sito di incontri. Il giovane straniero, assistito dall’avvocato Marco De Benedictis, ha risarcito in parte la vittima, condizione necessaria per ottenere dalla giudice Elisa Scorza il via libera allo sconto di pena previsto dal rito.

La vicenda risale al 27 gennaio nel quartiere del Campasso a Sampierdarena. II minore, anche lui romeno, aveva risposto all’annuncio pubblicato dal giovane genovese su sito di incontri Grindr. Lui si era offerto di andarlo a prendere ma una volta e aveva trovato anche il connazionale più grande che gli aveva prospettato un incontro sessuale a tre.

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