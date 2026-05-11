Giro d’Italia: Arcola dedica una mostra a Graziano Battistini

In occasione del passaggio del Giro d’Italia 2026 sul territorio comunale, l’amministrazione di Arcola promuove la mostra “Aspettando il Giro”, dedicata a Graziano Battistini, storico ciclista cresciuto ad Arcola e figura ancora oggi molto amata dalla comunità.

Mercoledì 20 maggio 2026 il Giro d’Italia attraverserà infatti il territorio arcolano durante l’11ª tappa Porcari–Chiavari. I corridori transiteranno nel primo pomeriggio, subito dopo le ore 14, passando dal Ponte di Arcola, risalendo verso il borgo storico, Baccano e la zona del Termo. Per celebrare questo importante appuntamento sportivo e valorizzare la memoria di un protagonista del ciclismo italiano legato alla comunità arcolana, il comune di Arcola organizza una mostra dedicata a Graziano Battistini, in collaborazione con associazione Mutuo Soccorso Arcola, circolo Arci Baccano e famiglia Battistini, che ha messo a disposizione fotografie, cimeli e materiale storico.

La mostra sarà allestita presso i locali del Circolo Arci Baccano, in via Sommovigo e verrà inaugurata giovedì 14 maggio alle ore 18. L’esposizione resterà aperta al pubblico dal 14 al 17 maggio e dal 21 al 24 maggio dalle 17.30 alle 23.00. L’iniziativa si inserisce nel percorso di avvicinamento al passaggio del Giro d’Italia e rappresenta un’occasione per riscoprire la storia sportiva del territorio, rendendo omaggio a un atleta che ha lasciato un segno importante nel mondo del ciclismo e nel cuore degli arcolani. L’Amministrazione comunale invita cittadini e appassionati a partecipare all’inaugurazione e a visitare la mostra nei giorni di apertura.

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