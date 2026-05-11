Il Comune di Sarzana aderisce alla Settimana della Celiachia

Anche Sarzana aderisce alla Settimana della Celiachia partecipando all’iniziativa internazionale “Shine a light on Celiac”, promossa per accendere una luce di consapevolezza, inclusione e speranza sul tema della celiachia. Fino al prossimo 17 maggio la facciata di palazzo civico sarà illuminata di verde, colore simbolo della campagna, come segno di vicinanza alle persone celiache e alle loro famiglie, ma anche per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sull’importanza della conoscenza della patologia e della corretta informazione. L’iniziativa vuole sensibilizzare cittadini e comunità sul valore dell’inclusione e sulla necessità di promuovere una maggiore attenzione verso chi ogni giorno convive con la celiachia, favorendo una cultura della consapevolezza e del rispetto. Con questa adesione il Comune di Sarzana conferma il proprio sostegno alle campagne di sensibilizzazione dedicate alla salute e al benessere delle persone, partecipando a un gesto simbolico che unisce tante città nel mondo sotto una stessa luce verde.

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