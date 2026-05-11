Il M5s lancia “Nova” per costruire il programma di coalizione, incontro a Genova il 17 maggio

Genova. In vista dei tre appuntamenti liguri di NOVA. Parola all’Italia, che si terranno a Genova, Savona e Ventimiglia il 17 maggio, i portavoce del M5s hanno presentato il percorso partecipativo promosso a livello nazionale con l’obiettivo di costruire, insieme a cittadine e cittadini, il programma di governo della coalizione progressista in vista delle prossime elezioni politiche. Alla conferenza stampa hanno partecipato il senatore Luca Pirondini, l’assessora comunale al Commercio e Turismo Tiziana Beghin, il capogruppo in Regione Liguria e coordinatore regionale del M5S Stefano Giordano, il capogruppo comunale e responsabile Ost per la provincia di Genova Marco Mesmaeker e il presidente del VI Municipio Medio Ponente Fabio Ceraudo.

Per Mesmaeker, con Nova 2.0 si stanno gettando le fondamenta del programma che i pentastellati proporranno per le politiche del 2027: “Stiamo registrando una partecipazione molto alta: a una settimana dall’evento abbiamo già quasi il doppio delle iscrizioni rispetto al target nazionale che ci eravamo dati. È un segnale importante di voglia di partecipazione a un percorso che si svolgerà in tutta Italia attraverso la metodologia dell’Open space technology, uno strumento consolidato che consente alle persone di confrontarsi liberamente e di produrre già a fine giornata un report concreto delle proposte emerse. Un dato particolarmente significativo è che quasi la metà delle persone iscritte agli incontri non appartiene al M5s. Questo dimostra la volontà di aprirsi realmente alla società civile, ascoltando idee, suggerimenti e proposte anche da chi proviene da esperienze diverse. Tutti i contributi raccolti a livello locale confluiranno poi in una fase nazionale di elaborazione che porterà alla definizione del programma politico”.

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