“Il malessere giovanile tra scuola e sport”: giovedì se ne discute in un convegno a Savona

Savona. Si terrà giovedì 14 maggio a Savona il convegno dal titolo “Il malessere giovanile tra scuola e sport: il disagio adolescenziale , il ruolo della scuola e dello sport, problemi, aspettative e inquietudini tra i giovani” organizzato dall’Associazione Nazionale Atleti Olimpici ed Azzurri d’Italia Sezione di Savona in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Giovani, l’ANSMES – sezione di Savona, i Veterani Dello Sport – sezione di Savona ed il CONI – Comitato Provinciale di Savona.

L’iniziativa si articolerà in due sessioni. La mattina, dalle ore 9,00 alle 13,00, i lavori si svolgeranno presso l’Aula Magna dell’I.S.S. Ferraris – Pancaldo di Savona. Nel pomeriggio, dalle ore 15,00 alle 17,30, il convegno proseguirà nella Sala Rossa del Comune di Savona.

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