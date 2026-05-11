Inizio di settimana sotto la pioggia

Tra notte e primo pomeriggio piogge diffuse sul Centro-Levante, anche moderate tra Tigullio e Spezzino dove potrebbero risultare a carattere di rovescio o temporale localmente di forte intensità, piogge più deboli a Ponente; a seguire aperture via via più ampie a partire da Ponente con precipitazioni in esaurimento anche sul Levante: così la previsione di Arpal
VENTI: in deciso rinforzo dai quadranti meridionali, tra forti e di burrasca con raffiche anche superiori ai 60-70 km/h localmente sui crinali appenninici di Levante; in serata parziale attenuazione della ventilazione, con intensità tra il moderato e il forte