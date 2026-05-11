Le modifiche alla viabilità per il passaggio del Giro d’Italia ad Arcola

Il Comune di Arcola informa la cittadinanza che, in occasione del passaggio dell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2026, in programma mercoledì 20 maggio con percorso Porcari–Chiavari, saranno adottate modifiche temporanee alla viabilità per consentire il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione sportiva. Il transito della corsa interesserà il territorio comunale nel primo pomeriggio, attraversando il Ponte di Arcola, il borgo storico, Baccano e la zona del Termo.

Per tale motivo sarà disposta la chiusura temporanea al traffico delle seguenti strade:

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