Lega, ancora uno strappo sul territorio genovese: Sonia Paglialunga passa al gruppo misto

Genova. Nuovo strappo interno alla Lega nei municipi genovesi. Dopo l’addio di Lorella Fontana, figura storica del Carroccio nel Ponente che aveva lasciato il partito per la sua “trasformazione politica a livello nazionale“, è il turno di Sonia Paglialunga, militante da dieci anni, già consigliera comunale poi rieletta nel parlamentino della Bassa Valbisagno. In questo modo il partito di Salvini rimane senza rappresentanza nella sala di piazza Manzoni.

“Dopo una lunga riflessione personale, ho deciso di lasciare il partito – annuncia in un post su Facebook -. Da oggi entrerò a far parte del gruppo misto nel Consiglio municipale della Bassa Valbisagno, continuando a svolgere con responsabilità e spirito costruttivo il mio ruolo di consigliere di opposizione, nel pieno rispetto del mandato affidatomi dagli elettori. Metterò al centro il servizio ai cittadini che mi hanno accordato la loro fiducia e l’impegno quotidiano per affrontare e risolvere i problemi del territorio”.

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