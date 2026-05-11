L’ex portiere di Genoa e Cagliari Alessio Scarpi protagonista ed esempio concreto a “4 passi nelle piazze”

Albenga. Nel centro storico di Albenga si è svolta oggi (11 maggio) la giornata conclusiva del progetto educativo “4 passi nelle piazze”, iniziativa promossa dalla Polizia Locale di Albenga e rivolta agli alunni delle scuole primarie del comprensorio.

Una mattinata all’insegna del gioco, dell’apprendimento e dell’emozione, culminata con la testimonianza diretta di Alessio Scarpi, ex portiere di Serie A, ricordato in particolare per le esperienze con Genoa e Cagliari, ospite dell’iniziativa per raccontare ai bambini la propria esperienza di sportivo e uomo.

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