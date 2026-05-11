Lotta/ “Gioco nel cerchio”, manifestazione promozionale

Da Cristiano Magri, Chiavari Ring Lotta

Il Comitato Regionale Ligure – Settore Lotta organizza in data domenica 7 giugno 2026, presso la Palestra Comunale di Carasco (Ge), in Via Montanaro Disma 136, la manifestazione promozionale giovanile “Gioco nel cerchio” e il Campionato Regionale Ligure di Lotta Stile Libero, Femminile e Greco Romana Classe Ragazzi e Ragazze.

Bambini/e “A”: nati/e dall’anno 2022 al 2021;

Bambini/e “B”: nati/e dall’anno 2020 al 2019;

Fanciulli/e: nati/e negli anni 2018 e 2017;

In queste categorie i bambini e le bambine lotteranno insieme nel Gioco del Cerchio; i partecipanti verranno pesati e successivamente divisi in gruppi di quattro atleti in base al loro peso.

Dato il carattere promozionale della manifestazione non ci sarà classifica e tutti i partecipanti riceveranno comunque una medaglia.

Ai partecipanti del gioco del cerchio sarà consentito indossare il costume da lotta oppure maglietta e pantaloncini.

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