Pontedecimo, inaugurato il nuovo parcheggio di via Anfossi. Al termine i lavori in via lungotorrente Verde

Genova, 11 mag. – Doppio importante appuntamento, questo pomeriggio, a Pontedecimo, organizzato dalla Civica Amministrazione. Prima l’apertura del nuovo parcheggio pubblico di via Anfossi, con 253 stalli per la sosta (200 per le auto e 53 per gli scooter) ricavati all’interno di un’area di proprietà di RFI e concessa in comodato d’uso gratuito al Comune di Genova. Subito dopo, l’incontro con i residenti di via Lungotorrente Verde per presentare la conclusione dei lavori di riqualificazione di un tratto della strada, nell’ambito del cantiere del Terzo Valico dei Giovi, fermi da due anni per via di un contenzioso.

Per il Comune di Genova era presente l’assessore ai Lavori pubblici e Opere infrastrutturali e strategiche Massimo Ferrante: “L’apertura del nuovo parcheggio retrostante la stazione ferroviaria e la riqualificazione di via Lungotorrente Verde sono un combinato disposto fondamentale per migliorare la vita quotidiana degli abitanti di Pontedecimo e di tutta l’alta Valpolcevera – spiega Ferrante – Per quanto riguarda la nuova area per la sosta, abbiamo accelerato e completato l’iter avviato nel precedente ciclo amministrativo per aiutare la delegazione a sopperire a una mancanza cronica di posteggi, anche in un’ottica di interscambio con i mezzi pubblici e in particolare con il treno, data la vicinanza della locale stazione ferroviaria. Ai 253 stalli per la sosta di auto e moto si aggiungeranno poi anche i 30 di via alle Fonderie Grondona”.

» leggi tutto su www.genova24.it