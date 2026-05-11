Rapallo: ancora su Villa Riva e incarico legale; un’interrogazione

Da Andrea Carannante capogruppo consigliare in Rapallo

la vicenda relativa all’immobile comunale “Villa Riva”, pubblicizzato su un portale privato di compravendita immobiliare, aveva suscitato forte clamore pubblico e rilevanti conseguenze politiche e amministrative;

l’Amministrazione Comunale aveva dichiarato pubblicamente di aver conferito incarico ad un legale esterno per la predisposizione e presentazione di un esposto relativo alla suddetta vicenda;

per tale incarico sarebbe stata sostenuta una cospicua spesa a carico delle casse comunali;

a seguito di richiesta di accesso agli atti avanzata dal sottoscritto Consigliere Comunale, il Comune avrebbe dichiarato che l’esposto sarebbe stato effettivamente predisposto e trasmesso, pur sostenendo contestualmente di non detenerne copia;

Considerato che appare estremamente grave ed anomalo che un Ente pubblico dichiari di non conservare copia di un atto predisposto mediante incarico professionale finanziato con denaro pubblico;

ogni spesa pubblica deve necessariamente essere supportata da documentazione amministrativa, contabile e protocollare completa;

risulta doveroso chiarire come sia stata verificata l’effettiva esecuzione della prestazione professionale e sulla base di quali atti sia stata autorizzata la relativa liquidazione;

la trasparenza amministrativa impone che il Comune sia in grado di esibire gli atti relativi ad incarichi professionali affidati e pagati con risorse pubbliche;

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