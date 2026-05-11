Rapallo: consulto sull’ospedale con Maria Elena Secchi e Pier Giorgio Vinai

Per l’assistenza socio-sanitaria il 2026 è l’anno zero. Occorre rodare Case e Ospedali di Comunità. Molto interessante la seduta del Consiglio comunale dedicata all’argomento. Chiara la relazione della dottoressa Maria Elena Secchi coordinatrice dell’area ex Asl4. Interessante l’intervemto del dottor Pier Giorgio Vinai, direttore del settore socio-sanitario che ha spiegato come si voglia costruire un servizio socio sanitario effettivo, oggi di fatto inesistente, partendo dalle esigenze delle persone; disegnando quindi le risposte, consultando sindacati e sindaci. Vinai si è detto ottimista sul reperimento delle risorse necessarie, meno su campanilismi e personalismi che possono frenare la nuova concezione di assistrenza. Obiettivo far sì che la sanità tenga conto delle richieste del settore sociale. Obiettivo: “la casa primo luogo di cura”. Il sindaco Elisabetta Ricci ha relazionato su quanto fatto dalla sua amministrazione per migliorare e ampliare i servizi dell’ospedale rapallese. Breve intervento dell’assessore Fabio Mustorgi che, riguardo al settore socio sanitario, ha ricevuto recentemente un nuovo incarico nell’Anci.

Per l’opposizione che – ha ricordato Francesco Angiolani – ha garantito il numero legale e quindi la validità della seduta, sono intervenuti nell’ordine Pier Giorgio Brigati, Francesco Angiolani, Gaia Mainieri, Andrea Annichiarico, Andrea Carannante. Tutti hanno sottolineato che alcuni servizi sono stati interrotti, che altri come l’oculistica potrebbero essere ulteriormenre potenziati. Importanti attrezzature non funzionano perché guaste o per mancanza di personale che sappia utilizzarle.

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