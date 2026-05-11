Spezia Bridge, la squadra femminile ritrova la massima categoria

La squadra femminile di Spezia Bridge torna in Serie A, categoria in cui ha militato a lungo. Una promozione giunta dopo il successo colto da Bianchi, Bracci, Pisani, Romano, Sirola e Toracca in occasione della finale del girone B; avversario Livorno Stanze Civiche, di cui la formazione spezzina ha avuto la meglio per 40 a 16.

Impegnata in questi giorni anche la squadra open di Spezia Bridge (Borasi Capecchi, Ferramosca, Guglielmi Marino, Marinoni, Mauri, Sirola), che ha onorato la maglia nella poule scudetto di Serie A.

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