Torna il bando “Botteghe artigiane storiche”, rivolto ad attività con almeno mezzo secolo di vita

Questa mattina la giunta comunale della Spezia ha deliberato l’approvazione del bando pubblico “Botteghe artigiane storiche” – anno 2026, finalizzato al riconoscimento e all’iscrizione all’Albo comunale delle attività artigiane storiche presenti sul territorio. Il bando è rivolto alle imprese artigiane del territorio che abbiano maturato i requisiti previsti. In particolare, possono partecipare le attività che svolgono la stessa lavorazione nello stesso locale da almeno 50 anni e che dimostrino la continuità dell’impresa nel tempo, anche in presenza di eventuali passaggi di gestione o di proprietà. “L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato da tempo dall’amministrazione comunale per valorizzare le tradizioni produttive locali e tutelare un patrimonio di competenze, saperi e identità che rappresenta un elemento distintivo della città, anche in chiave di attrattività culturale e turistica – si legge in un comunicato di Palazzo civico -. Il riconoscimento di ‘Bottega Artigiana Storica’ costituisce uno strumento di salvaguardia e promozione delle imprese che, per storia, continuità e caratteristiche, sono parte integrante della memoria collettiva spezzina: attività capaci di conservare nel tempo lavorazioni tradizionali, arredi, attrezzature e documentazione storica, contribuendo alla qualità e all’identità del tessuto economico e sociale cittadino”.

“Con questo nuovo bando prosegue il percorso avviato dalla nostra Amministrazione nel 2023 per valorizzare, tutelare e riconoscere il grande impegno delle botteghe artigiane storiche della Spezia. Dietro queste attività c’è il grande lavoro di generazioni di commercianti e artigiani che, con passione, sacrificio e competenza, hanno contribuito a costruire l’identità della nostra città. Sostenere queste realtà significa difendere la nostra memoria, le nostre tradizioni e rafforzare allo stesso tempo l’attrattività del nostro territorio”, dichiara il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini.

Il percorso era partito nel marzo 2023, quando venne istituito l’Albo delle Botteghe artigiane storiche del comune della Spezia, con la contestuale definizione dei criteri generali per l’ottenimento del titolo. Il bando di tre anni fa aveva visto il conferimento del riconoscimento a venti attività artigianali.

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