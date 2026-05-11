Tpl, i lavoratori della ditta in subappalto: “Il servizio migliorato? Dichiarazioni incomprensibili”

Le dichiarazioni rese la scorsa settimana in commissione comunale dall’amministratore delegato di Atc esercizio, Massimo Bellavigna, hanno provocato una dura reazione tra i lavoratori di Riccitelli, una delle due società subappaltatrici impegnati nello svolgimento del 30 per cento del servizio di trasporto pubblico locale.

Al centro della contestazione ci sono le affermazioni con cui Bellavigna ha parlato di un miglioramento del servizio. Una valutazione che i dipendenti giudicano in netto contrasto con quanto emerso durante la stessa audizione.

“Come si può sostenere che il servizio sia migliorato quando viene dichiarato che ogni mese Atc applica circa 10mila euro di penali al subappaltatore?”, afferma un gruppo di lavoratori in una nota inviata alla redazione di CDS.

Secondo quanto denunciato, parte delle contestazioni ricadrebbe direttamente sui dipendenti.

I lavoratori accusano inoltre l’azienda di non rispettare pienamente né gli accordi nazionali né quelli ereditati dal precedente gestore del servizio.

Nella presa di posizione vengono contestate anche le valutazioni sulla qualità complessiva del trasporto pubblico. “Fa effetto leggere dichiarazioni dove si sminuiscono le problematiche reali”, affermano i lavoratori, che puntano il dito contro le condizioni manutentive dei mezzi e lo stato di pulizia degli autobus. Tra le criticità segnalate compare infatti anche l’assenza di una ditta dedicata alle pulizie dei mezzi, elemento che, secondo i dipendenti, contribuirebbe ulteriormente al peggioramento delle condizioni del servizio.

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