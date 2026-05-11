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Cronaca

Tragedia sfiorata in via Chiodo: crolla una lampada in via Veneto

Tragedia sfiorata in via Chiodo: crolla una lampada in via Veneto

Crolla una lampada in via Chiodo

Poteva avere gravissime conseguenze il crollo di una lampada nei portici di via Chiodo alla Spezia, davanti ad un istituto bancario. I fatti risalgono alle 13 circa di oggi pomeriggio quando alcuni passanti sono stati richiamati dal fragore dei vetri che si infrangevano e dal tonfo della struttura in metallo che custodiva la sfera. Testimoni hanno riferito che lo schianto è avvenuto poco dopo il passaggio di un anziano che era per mano con il nipote. Una tragedia sfiorata.

L’articolo Petizione contro i disagi causati dal potenziamento della stazione di Migliarina. I firmatari: “Chiediamo che l’hub per le Cinque Terre sia compatibile col quartiere” proviene da Città della Spezia.

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