Tragedia sfiorata in via Chiodo: crolla una lampada in via Veneto

Poteva avere gravissime conseguenze il crollo di una lampada nei portici di via Chiodo alla Spezia, davanti ad un istituto bancario. I fatti risalgono alle 13 circa di oggi pomeriggio quando alcuni passanti sono stati richiamati dal fragore dei vetri che si infrangevano e dal tonfo della struttura in metallo che custodiva la sfera. Testimoni hanno riferito che lo schianto è avvenuto poco dopo il passaggio di un anziano che era per mano con il nipote. Una tragedia sfiorata.

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