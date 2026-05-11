Trasporto pubblico in subappalto, incontro in Prefettura: situazione congelata per 15 giorni

Si è svolto oggi pomeriggio l’incontro tra i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti e le aziende Trotta e Riccitelli, impegnate nel servizio di trasporto pubblico locale in subappalto. Il confronto si inserisce nell’ambito della procedura di raffreddamento avviata dalle organizzazioni sindacali circa dieci giorni fa e che, in assenza di una conciliazione, potrebbe sfociare in forme di protesta, fino allo sciopero.

Ma nel corso della riunione, Riccitelli ha assunto l’impegno di sospendere temporaneamente le penali applicate ai dipendenti e di riconoscere il premio di presenza previsto dagli accordi precedentemente sottoscritti con Seal e recepiti al momento del subentro. La situazione resterà quindi congelata fino al prossimo incontro fissato in prefettura per il 26 maggio.

Rimane però forte il malcontento dei lavoratori, che chiedono interventi immediati sulla manutenzione dei mezzi, compresi gli impianti di aria condizionata, ritenuti indispensabili in vista della stagione estiva. I dipendenti hanno inoltre espresso la volontà di non effettuare ulteriori straordinari fino a quando la situazione non tornerà alla normalità.

Una scelta che rischia di mettere in difficoltà la copertura del servizio di trasporto pubblico, considerando la carenza di personale che interessa sia il settore del subappalto sia Atc esercizio.

I lavoratori contestano infine il comportamento di Atc, Comune della Spezia e Provincia, ricordando come gli enti si fossero fatti garanti del rispetto degli accordi da parte delle aziende del subappalto. Un impegno che, secondo quanto denunciato, non sarebbe stato mantenuto.

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