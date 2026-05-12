Autisti e lavoratori per il turismo: tutte le proposte dai Centri per l’impiego della Spezia e Sarzana

Autisti, aiuti di cucina, addetti alle vendite, lucidatori e operai. Sono solo alcune delle proposte dai Centri per l’impiego della Spezia e Sarzana. Questa settimana sono stati pubblicati 124 annunci di lavoro, le ricerche riguardano tutti i settori economici dell’intera provincia, con particolari opportunità nei settori turismo, commercio, nautica, logistica e trasporti. Le condizioni contrattuali comprendono sia contratti a tempo determinato (in molti casi, con eventuale possibilità di stabilizzazione) sia contratti a tempo indeterminato. Per i meno esperti sono previsti contratti di apprendistato.

Le offerte sono consultabili anche in questo pdf scaricabile. I dettagli dei singoli annunci sono disponibili sul sito regionale Formazione Lavoro .

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