Cantieri e viabilità in tilt tra Savona e Vado, i sindaci contro la Provincia: “Ritardi insostenibili dei lavori sulla superstrada, urgente intervenire”

Savona/Vado Ligure/Quiliano. “Ribadiamo la nostra preoccupazione per la situazione di grave crisi viabilità tra i comuni di Savona, Vado e Quiliano, già espressa dalle organizzazioni datoriali e dalle amministrazioni comunali con numerose lettere. La Provincia faccia quanto necessario affinchè vengano adottate tutte le modalità operative utili e necessarie per ridurre i tempi dei lavori e per rendere più fluido il traffico”. E’ questo, in sintesi, il contenuto della lettera scritta dai sindaci Marco Russo, Fabio Gilardi e Nicola Isetta dopo l’incontro di stamattina con il direttore di Unione Industriali Alessandro Berta.

Oltre ai lavori sulla superstrada, dalla scorsa settimana la situazione è complicata dai lavori sull’Aurelia tra Savona e Vado con il senso unico alternato sul ponte del torrente Quiliano.

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