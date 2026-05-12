Carcere di Marassi, detenuto psichiatrico prende a pugni un agente

Genova . Ancora violenza nel carcere di Marassi. Ieri un detenuto di origine etiope, ricoverato presso il reparto SPDC dell’ospedale e ristretto per reati di sequestro di persona, violenza familiare ed estorsione, appena sottoposto a decontenzione si è scagliato contro il personale di servizio, colpendo con un violento pugno al volto un poliziotto penitenziario.

Solo il tempestivo intervento del collega ha evitato conseguenze più gravi. I due agenti sono riusciti, con enorme difficoltà, a bloccare il detenuto, successivamente nuovamente contenuto dal personale sanitario. L’agente ferito è stato poi trasportato al Pronto Soccorso. La denuncia arriva dalla Uil Fp che ricorda che il detenuto ha già avuto comportamenti simili e in un caso nel carcere della Spezia avrebbe rotto il nasco a un agente

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