Castelnuovo attiva il servizio di raccolta a domicilio di sfalci e potature

Il Comune di Castelnuovo Magra informa la cittadinanza che, a partire dal 18 maggio, sarà nuovamente attivo il servizio di raccolta a domicilio degli sfalci e dei residui vegetali dedicato alle utenze domestiche del territorio comunale. Il servizio, realizzato in collaborazione con Acam/Iren, nasce con l’obiettivo di agevolare i cittadini nella gestione del verde privato durante il periodo primaverile ed estivo, offrendo una modalità pratica e organizzata per il conferimento di sfalci e potature direttamente a domicilio e favorendo così una corretta gestione dei rifiuti vegetali. La raccolta sarà effettuata esclusivamente su prenotazione, contattando il Numero Verde 800-487711 oppure tramite l’App Iren Ambiente.

Per ogni richiesta sarà possibile conferire fino a un massimo di 3 sacchi di materiale vegetale. Il servizio resterà attivo per tutta la stagione estiva e terminerà l’11 settembre.

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