A chiedere il processo di appello contro la sentenza di condanna di Anna Lucia Cecere per il delitto di Nada Cella, avvenuto a Chiavari il 6 maggio 1996, non sono solo gli avvocati della difesa che la ritengono innocente. E’ anche la Procura che chiede una pena più severa, rispetto ai 24 anni inflitti dalla Corte dei conto il 15 gennaio scorso: una condanna per omicidio volontario aggravato dal movente “futili motivi” ec senza l’aggravante della crudeltà. Se in appello non venissero riconosciuti i futili motivi, la Cecere pur condannata, non sconterebbe un solo giorno di carcere. Ecco allora che la Procura oltre confermare i “futili motivi”, punterà anche sull’aggravante dell’avere agito con crudeltà.
Cronaca
Chiavari: delitto Nasda Cella, la Procura chiede l’aggravante della “crudeltà”