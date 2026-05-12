Commercio e turismo, -14% di lavoratori autonomi: cresce il settore degli alloggi

Tra il 2019 e il 2025 il commercio e il turismo ligure e savonese hanno perso 6.402 addetti autonomi, passati da 45.565 a 39.163 unità, con calo del 14,1% in sei anni identico alla variazione registrata a livello nazionale. Lo rileva un’elaborazione di Confesercenti sulla base dei dati camerali relativi al commercio e alla filiera turistica dell’alloggio, della ristorazione e delle agenzie di viaggio.

A livello nazionale l’occupazione complessiva nei due settori cresce di 351mila unità (+8,4%), ma il saldo positivo è interamente trainato dal lavoro dipendente, che aumenta di 528mila addetti (+18%), mentre quello autonomo arretra del 14,1%. Una divaricazione che cambia il volto del commercio e del turismo: nel 2019 in Italia un addetto su tre era indipendente, oggi non è più nemmeno uno su quattro.

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