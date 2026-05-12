Crisi Amt, a Tursi via libera al piano di risanamento. Salis cita Draghi: “La salveremo whatever it takes”

Genova. Approvata in consiglio comunale la delibera di indirizzo che dà mandato alla giunta Salis di sostenere il piano di risanamento di Amt. Astenuta in blocco l’opposizione di centrodestra. Adesso manca solo il via libera della Città metropolitana, che dovrebbe arrivare domani, dopodiché il piano passerà al vaglio dell’assemblea dei soci convocata per giovedì.

Nella stessa giornata è arrivato un altro semaforo verde cruciale dal Consiglio regionale, che ha votato all’unanimità (dunque col sì anche da parte della minoranza di centrosinistra) il disegno di legge che assegna 40 milioni al Comune destinati a finanziare la parte più consistente della ricapitalizzazione di Amt oltre alle risorse del fondino per consentire i prepensionamenti e alleggerire i costi dell’azienda.

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