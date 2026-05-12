Croce Rossa, l’ambulatorio mobile arriva a Biassa: controlli sanitari gratuiti aperti a tutti

Prosegue la quarta edizione di “Operazione Donatella”, il tour sanitario promosso dalla Croce Rossa della Spezia e dedicato al ricordo della storica volontaria Donatella Galeotti. Dopo i primi due appuntamenti, l’iniziativa prosegue con la terza tappa in programma sabato 16 maggio dalle 9 alle 12, nel borgo di Biassa in via Filzi, davanti alle Poste. Una campagna che nelle edizioni precedenti ha già consentito di raggiungere migliaia di cittadini su tutto il territorio spezzino, portando i servizi di prevenzione direttamente nei quartieri, nelle frazioni e nelle aree più periferiche della provincia, dove l’accesso alle prestazioni sanitarie può risultare più complesso. Anche in questa occasione, per tutta la mattinata di sabato le Infermiere Volontarie e un medico della Croce Rossa saranno a disposizione della popolazione per uno screening sanitario gratuito. Sarà possibile effettuare la misurazione della pressione arteriosa, il controllo di glicemia e colesterolo e ricevere consigli nutrizionali, con l’obiettivo di promuovere stili di vita sani e favorire la prevenzione. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza e si inserisce nel più ampio impegno della Croce Rossa della Spezia per la tutela della salute e il sostegno alle fasce più fragili della popolazione.