Dalla bandiera verde al servizio di salvamento obbligatorio dal 15 maggio: le novità della stagione balneare 2026 nel savonese

Provincia. Come ogni anno, anche per il 2026, la Capitaneria di Porto di Savona e l’Ufficio Circondariale Marittimo di Loano-Albenga, si preparano ad assolvere i propri compiti di istituto correlati alla stagione balneare. Sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Genova, gli Uffici Marittimi metteranno in campo le proprie risorse umane ed i propri mezzi navali per le ordinarie attività di presidio della costa di giurisdizione, a salvaguardia della vita umana in mare e per la prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti.

A tal fine, nei giorni scorsi, gli uffici marittimi hanno emanato le ordinanze di sicurezza balneare, segnatamente l’Ordinanza n. 49 del 06/05/2026 per la giurisdizione di Savona e l’Ordinanza n. 43 del 07/05/2026 per la giurisdizione di Loano-Albenga, pubblicate sul sito web istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto, www.guardiacostiera.it, quali strumenti di regolamentazione delle attività balneari che si svolgono sugli arenili e negli specchi acquei prospicienti.

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