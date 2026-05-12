Il Calvino de “Il sentiero dei nidi di ragno”, il Gary de “L’educazione europea”: conferenza della Dante Alighieri venerdì al Costa

I possibili punti di contatto tra Italo Calvino e Romain Gary, tra i massimi protagonisti della letteratura del secolo scorso e giovanissimi testimoni del secondo conflitto mondiale, saranno al centro della confetenza che la Società Dante Alighieri della Spezia propone per venerdì 15 maggio alle 16:00 al Liceo classico Lorenzo Costa, appuntamento curato dal presidente Carlo Raggi e dalla prof.ssa Annalisa Tacoli. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio dell’Associazione Alliance Française della Spezia ed è a ingresso libero.

Calvino, che visse la Resistenza in prima persona tra le file garibaldine, pubblica nel 1947 Il sentiero dei nidi di ragno. Gary, invece, scrive L’educazione europea mentre sorvola l’Europa come aviatore della pattuglia Lorraine, dando vita a un’opera che gli varrà il plauso immediato di Sartre. Entrambi non stendono “libri di memorie”, ma trasformano la cronaca in arte: Calvino attraverso un neorealismo filtrato dallo sguardo fiabesco del piccolo Pin; Gary con un lirismo epico che esplora la resistenza morale oltre che fisica. “Sebbene ambientati in contesti geografici distanti, i romanzi condividono una profonda matrice etica: la guerra non è solo scontro bellico, ma un rito di passaggio brutale che impone una scelta di campo – si legge in un comunicato della Dante Alighieri spezzina -. Sul piano letterario, entrambi gli autori rifiutano la retorica celebrativa, preferendo il racconto delle ‘piccole miserie’ e delle contraddizioni umane. Sul piano filosofico, si instaura un dialogo tra la ‘purezza dello sguardo’ di Calvino e la ‘responsabilità dell’uomo’ di Gary. Entrambi i testi pongono la stessa domanda: come restare umani in un mondo che ha smarrito l’innocenza? È quella ‘educazione europea’ – citata dal titolo di Gary e sottesa al percorso di crescita del Pin di Calvino – che consiste nell’imparare il valore della libertà al prezzo del sacrificio”.

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