L’amministrazione comunale di Riccò del Golfo in collaborazione con la Pro Loco I Borghi di Riccò promuove per domenica 17 maggio una giornata dedicata alla riscoperta del territorio, della sentieristica locale e del patrimonio storico-religioso attraverso “Il cammino dei santuari”, una camminata collettiva aperta a tutta la comunità locale e ai visitatori. Il percorso, della lunghezza di circa 9,3 chilometri, partirà da San Bartolomeo a Ponzò e raggiungerà il Santuario dell’Agostina, passando per il Santuario di San Gottardo e per il paese di Casella. Quindi il rientro a Ponzò, facendo tappa a Valdipino, con visita all’antico oratorio dedicato a San Michele.

Ritrovo alle 9.30 al parcheggio “Torre” di Ponzò. Per dettagli e contatti, consultare la locandina.

L’articolo “Il cammino dei santuari”, una camminata per riscoprire il patrimonio storico-religioso del territorio di Riccò proviene da Città della Spezia.

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