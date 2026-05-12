Il Gaslini al centro della proposta di legge popolare sulla guardia medica pediatrica nazionale

Genova. È partita anche in Liguria la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede più tutele per la sanità pediatrica pubblica, dall’istituzione della guardia medica pediatrica nazionale fino a nuovi fondi per ospedali come l’Istituto Giannina Gaslini.

La proposta, depositata il 23 aprile in Corte di Cassazione a Roma con il titolo “Interventi per garantire l’equità e il diritto di accesso alle cure per tutti i bambini e adolescenti nel territorio italiano: misure per il sostegno dell’attività neonatologica e pediatrica”, ha avviato ufficialmente la raccolta firme online lo scorso 3 maggio sulla piattaforma del ministero della Giustizia. L’obiettivo è raggiungere 50mila adesioni entro ottobre per avviare l’iter parlamentare.

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