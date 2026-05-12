Il Sabato del Vignaiolo arriva a Luni: oltre 80 vini in degustazione con i produttori liguri

Una giornata dedicata al vino indipendente, alle tradizioni del territorio e alla cultura enogastronomica ligure. Sabato 16 maggio gli spazi di Made, a Luni, ospiteranno “Il Sabato del Vignaiolo”, evento promosso dalla Delegazione Liguria dei Vignaioli Indipendenti. Dalle 11 alle 19 saranno presenti trenta vignaioli provenienti da tutta la Liguria, da Ponente a Levante, con oltre ottanta etichette in degustazione. Alla manifestazione prenderanno parte anche i produttori della Delegazione Fivi Nord Piemonte, invitati come ospiti dell’edizione 2026. Accanto ai banchi d’assaggio, il programma prevede una proposta gastronomica legata alle tradizioni locali, momenti di musica dal vivo con esecuzioni dedicate alle quattro province liguri e un percorso culturale tra immagini, materia e parole pensato per accompagnare il pubblico alla scoperta del territorio e delle sue identità. L’iniziativa punta a valorizzare il lavoro dei vignaioli indipendenti e il legame tra vino, paesaggio e comunità, offrendo agli appassionati e ai visitatori un’occasione di incontro diretto con i produttori e le eccellenze del comparto vitivinicolo regionale.

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