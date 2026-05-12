Iren Luce Gas e Servizi, taglio del nastro per lo sportello fresco di rinnovo: “Confermata volontà di investire sui territori”

Iren Luce Gas e Servizi ha inaugura oggi il rinnovato sportello di via Picco 18 alla Spezia. L’intervento di riqualificazione ha interessato sia gli spazi interni sia l’organizzazione del servizio, “con l’obiettivo di offrire un ambiente più moderno, accogliente ed efficiente, in grado di migliorare l’esperienza degli utenti”, spiegano dal gruppo Iren. Presso lo sportello i clienti possono ricevere assistenza e informazioni sulle offerte di luce e gas, sui servizi di connettività per la casa, sulle soluzioni assicurative e sulle proposte dedicate all’efficienza energetica. Sarà inoltre possibile ottenere supporto per i servizi legati al ciclo idrico integrato e alla Tari, erogati sul territorio tramite Acam Acque e Acam Ambiente. “Il rinnovamento dello sportello testimonia l’impegno di Iren luce gas e servizi e del Gruppo Iren nel continuare a investire sul territorio spezzino – si legge in una nota della società -, valorizzando una presenza consolidata e rafforzando la qualità dei servizi offerti alla comunità”. Lo store di via Picco 18 sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

“Il rinnovamento dello sportello della Spezia conferma la volontà del gruppo di investire sui territori in cui è storicamente presente – ha dichiarato Paolo Robutti, amministratore delegato di Iren Mercato –. Restituiamo alla città uno store rinnovato, più funzionale e accogliente, capace di rispondere in modo ancora più efficace alle esigenze dei cittadini e accompagnarli nelle scelte legate all’energia e ai servizi per la casa, offrendo un presidio unico e integrato per i principali servizi erogati dal gruppo”.

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