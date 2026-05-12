Luni si prepara al passaggio del Giro. Uscita da scuola anticipata, Aurelia chiusa dalle 11.30

Luni si prepara ad accogliere con una giornata di festa il passaggio del Giro d’Italia, atteso per mercoledì 20 maggio lungo l’Aurelia nell’ambito dei 195 chilometri della tappa Porcari-Chiavari; per altro proprio nel territorio comunale di Luni, al 68° chilometro di gara, sarà posizionato il traguardo volante.

In vista dell’appuntamento, il Comune di Luni ha promosso una serie di incontri nelle scuole primarie dei plessi di Cafaggiola, Isola e Casano e nella scuola media Roccatagliata di Casano, coinvolgendo complessivamente quasi 500 alunni. Gli incontri, organizzati in più turni nei vari plessi, hanno permesso agli studenti di conoscere da vicino il significato del Giro d’Italia, la sua storia e l’organizzazione della giornata del passaggio sul territorio. Hanno preso parte agli incontri il vicesindaco e assessore allo sport Massimo Marcesini, il comandante della polizia municipale Marco Monfroni, il direttore generale del Giro della Lunigiana Lucio Petacchi e l’amministratore Michele Ricci e per la Protezione civile di Luni Federica Boggia e Aurora Musetti, oltre a Tamara Andreani, dirigente comunale. Durante gli incontri sono stati illustrati gli aspetti logistici della giornata, dalla chiusura anticipata delle scuole alle modifiche alla viabilità lungo l’Aurelia.

L’amministrazione comunale ha comunicato che mercoledì 20 maggio l’uscita delle scuole sarà alle 11, per consentire a studenti e famiglie di assistere al passaggio della corsa. La via Aurelia sarà chiusa al traffico dalle 11.30, mentre il transito dei corridori è previsto tra le 13.40 e le 14. Prima dei ciclisti arriverà attorno alle 12,30 la tradizionale carovana del Giro, con musica, mezzi scenografici e distribuzione di gadget; si fermerà per circa un quarto d’ora.

Contestualmente, i giovani sono stati invitati a partecipare indossando qualcosa di rosa per colorare il percorso e creare un colpo d’occhio visibile anche dalle riprese televisive e dall’elicottero che seguirà la corsa. La Protezione civile allestirà inoltre un gazebo lungo l’Aurelia con bandierine e palloncini.

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