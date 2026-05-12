“Nemmeno un chiodo per guerre e genocidio”, Usb lancia lo sciopero generale contro riarmo e “complicità con Israele”

Genova. L’Unione sindacale di base (Usb) ha proclamato uno sciopero generale nazionale della durata di 24 ore per la giornata di lunedì 18 maggio. La mobilitazione interesserà diversi settori chiave, dai trasporti alla sanità, coinvolgendo anche il mondo della scuola e la pubblica amministrazione.

L’effettiva entità dei disservizi dipenderà dal livello di adesione dei lavoratori, ma si prevedono criticità diffuse soprattutto per i trasporti, con il fermo che potrebbe colpire sia i collegamenti locali che quelli nazionali. Nelle grandi città, le varie aziende di trasporto stanno già preventivando riduzioni del servizio, anche se, come di consueto, saranno previsto fasce di garanzia per la tutela della mobilità nelle fasce di punta. A rischio disagi anche sanità, le cui prestazioni legate a visite specialistiche, esami e interventi non urgenti potrebbero essere rinviata, e la scuola, per la quale il regolare svolgimento delle lezioni potrebbe subire variazioni in base all’adesione di docenti e dipendenti pubblici

Le motivazioni dello sciopero

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